Covid-19: STCP reforça limpeza e lavagem dos veículos

A STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto está a reforçar o processo de limpeza e lavagem das viaturas da sua frota para fazer face aos problemas criados pelo surto do coronavírus.

Segundo um documento da transportadora rodoviária de passageiros da área metropolitana do Porto, “a STCP tem como principal preocupação a segurança dos seus trabalhadores e clientes, pelo que avançou com um reforço adicional de higienização e desinfeção, enquanto medida preventiva face a possíveis situações de contágio de Covid-19, respeitando as diretrizes globais recomendadas pelas autoridades de saúde”.

“No que respeita aos autocarros em operação, a empresa colocou em prática um procedimento de desinfeção geral do interior dos veículos por nebulização, que é acrescido às já habituais limpezas diárias, realizadas no fim de serviço, em horário noturno”, adianta o referido comunicado.

Segundo a STCP, “nos autocarros estão a ser implementados, progressivamente, mais momentos de desinfeção e higienização durante o dia, especificamente no início dos percursos no centro do Porto, a serem executados nos locais em que se verifica maior concentração de términos de linhas”, acrescentando que “o mesmo acontece nas instalações da empresa, em que também é necessário garantir a proteção de colaboradores, para que a operação possa ocorrer com a normalidade pretendida”.

Assim, segundo os responsáveis da transportadora, “na estação de recolha de Francos, na estação de recolha da Via Norte, nas instalações de Massarelos e da Torre das Antas é realizado o controlo de temperatura corporal para aceder às instalações e também registam o reforço de desinfeção por pulverização nas zonas mais expostas a contactos, para além da limpeza habitual”.

“Esta ação faz parte das medidas apresentadas no plano de contingência da empresa para pandemias, que foi devidamente ajustado para o atual surto e que segue os níveis de alerta definidos pela Direção Geral de Saúde”, explica o comunicado.

Os responsáveis da empresa salientam que “a STCP tem ativa uma equipa interna, com a coordenação do departamento de recursos humanos onde integra a medicina de trabalho e higiene e segurança no trabalho, em colaboração com os diversos departamentos da empresa e comissão de trabalhadores, que acompanha o desenvolvimento deste tema e garante a aplicação e ajustamento das medidas necessárias em cada momento”.