Covid-19: Total de mortos é de 3.199 em 93.164 infetados em todo o mundo

Em Portugal, as autoridades de saúde confirmaram cinco casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que pode provocar a doença Covid-19, mas os mais recentes não estão ainda incluídos na contagem da OMS, referente às 15:00 de Lisboa.

Lista de países, incluindo Portugal, que reportaram infeções do novo coronavírus e mortes de acordo com a informação divulgada às 15:00 de hoje (hora de Lisboa) pela Organização Mundial de Saúde (OMS):

VÍTIMAS MORTAIS:

China – 2.984

Itália – 80

Irão – 77

Coreia do Sul – 32

Japão – 6

Estados Unidos – 6

França – 4

Filipinas – 1

Tailândia – 1

Austrália – 1

Iraque – 1

Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) – 6

INFEÇÕES:

ÁFRICA

Argélia – 5

Egito – 2

Nigéria – 1

Marrocos – 1

Senegal – 1

Tunísia – 1

ÁSIA

China – 80.422

Coreia do Sul – 5.328

Irão – 2.336

Japão – 284

Singapura – 110

Kuwait – 56

Malásia – 50

Bahrein – 49

Tailândia – 43

Iraque – 32

Emirados Árabes Unidos – 27

Vietname – 16

Israel – 15

Líbano – 13

Omã – 12

Qatar – 8

Índia – 6

Paquistão – 5

Filipinas – 3

Indonésia – 2

Afeganistão – 1

Camboja – 1

Nepal – 1

Sri Lanka – 1

Jordânia – 1

Arábia Saudita – 1

AMÉRICA

Estados Unidos – 108

Canadá – 30

Equador – 7

México – 5

Brasil – 2

República Dominicana – 1

Argentina – 1

Chile – 1

EUROPA

Itália – 2.502

Alemanha – 240

França – 212

Espanha – 151

Reino Unido – 51

Suíça – 37

Noruega – 33

Holanda – 28

Áustria – 27

Suécia – 26

Bélgica – 23

Islândia – 16

Croácia – 9

Dinamarca – 8

San Marino – 8

Finlândia – 7

Grécia – 7

Bielorrússia – 6

República Checa – 5

Roménia – 4

Rússia – 3

Geórgia – 3

Azerbaijão – 3

Portugal – 2

Irlanda – 2

Estónia – 2

Mónaco – 1

Luxemburgo – 1

Andorra – 1

Ucrânia – 1

Arménia – 1

Macedónia do Norte – 1

Lituânia – 1

Letónia – 1

Polónia – 1

OCEÂNIA

Austrália – 43

Nova Zelândia – 2

OUTROS: Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) – 706