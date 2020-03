Covid-19. Universidade de Coimbra suspende aulas, mas cantinas garantem ‘take away’

A Universidade de Coimbra, que recebe dois terços dos alunos de fora, suspendeu as aulas “por um período de pelo menos 15 dias”. A medida preventiva para contenção da propagação de Covid-19, foi tomada ontem após auscultadas a Associação Académica de Coimbra, as Faculdades e a Direção-Geral de Saúde do Centro.

“As atividades letivas serão substituídas por métodos digitais a serem desenvolvidos nos próximos dias”, explicou fonte da Universidade ao Jornal Económico.

No âmbito do Plano de Contingência serão igualmente suspensos e adiados todos os eventos científicos, culturais e desportivos, assim como as atividades em bibliotecas e salas de estudo, o circuito turístico, a visita a museus e a utilização das infraestruturas culturais e desportivas – designadamente o Estádio Universitário de Coimbra e o Teatro Académico de Gil Vicente.

Segundo a Universidade devem ser também suspensas e adiadas todas as deslocações profissionais ou académicas no país e no estrangeiro.

A Universidade de Coimbra conta com mais de 25 mil estudantes espalhados pelas suas oito faculdades – Letras, Direito, Medicina, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Economia, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e Faculdade do Desporto e Educação Física – às quais se juntam o Colégio das Artes, o Instituto de Investigação Interdisciplinar e o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas a Saúde. Em algumas destas infraestruturas foram criados espaços de isolamento próprios. A saber: pólos 1, 2 e 3, no Estádio Universitário de Coimbra e na Faculdade de Economia.

A UC está igualmente a implementar “um programa de desmaterialização e digitalização de processos a fim de diminuir e evitar contactos pessoais, identificando também os grupos mais vulneráveis para implementação do regime de teletrabalho”.

A população da Universidade de Coimbra compreende também 1753 docentes, 1197 investigadores e 1358 técnicos.