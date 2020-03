Covid-19: Universidade Lusíada suspende aulas até 20 de março

A Universidade Lusíada de Lisboa decidiu suspender as atividades letivas presenciais e o atendimento pessoal ao público, até ao próximo dia 20 de março, “por força as deliberações e sugestões do Governo / Direção‐Geral da Saúde perante a crise suscitada pelo Covid‐19”, informou o estabelecimento de ensino em comunicado esta quarta-feira, 11 de março.

O documento refere que “tão breve quanto possível, e nos horários normais, as aulas serão asseguradas mediante o ensino a distância on‐line através das plataformas existentes, havendo registo de assiduidade”.

“O Conselho de Administração da Fundação Minerva e o Reitor das Universidades Lusíada, em função da evolução da situação que estão a acompanhar e das orientações determinadas pelos poderes públicos, sem prejuízo da sua própria avaliação, poderão alterar as medidas agora tomadas ou deliberar quanto a outras que se afigurem necessárias para garantir a saúde e o bem‐estar da sua comunidade académica e, nessa medida, colaborar com as autoridades sanitárias nas ações de proteção da saúde pública portuguesa”, lê-se no comunicado.