Covid-19: Venda de smartphones cai na China e Apple vende menos de 500 mil iPhones em fevereiro

A empresa tecnológica Apple registou uma quebra nas vendas dos novos iPhones no mês passado. Só em fevereiro, a empresa liderada por Tim Cook vendeu menos de 500 mil smartphones na China devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), que travou as viagens dos turistas e ‘fechou’ a população chinesa em casa.

A China restringiu as viagens para o estrangeiro e pediu aos moradores para evitarem locais públicos, de forma a evitar a propagação do vírus, o que se reftetiu no consumo.

As marcas de smartphones colocaram à venda um total de 6,34 milhões de dispositivos no mês de fevereiro, o que representa uma quebra de 54,7% face aos 14 milhões de aparelhos distribuídos no mesmo período do ano passado, mostram os dados da autoridade chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação consultados pela “Reuters”. O mês passado registou o nível mais baixo desde 2012.

Ainda assim, os telemóveis com o sistema operativo Android, como os da Huawei e Xiaomi, foram os responsáveis pela maior quebra, tendo passado da venda de 12,72 milhões de unidades para 5,85 milhões de dispositivos. Os modelos da Apple caíram para 494 mil unidades, depois de no mesmo período do ano anterior ter registado a venda de 1,27 milhões de unidades,

Diversas empresas já tinham previstos que as remessas de smartphones iria apresentar uma quebra de 40% quando o surto atingisse a procura e provocasse problemas na cadeia de fornecimento. Atualmente a Apple está a valer 273,57 dólares, com uma queda de 5,30% na Bolsa de Nova Iorque, a Huawei caiu 2,94% na sessão já encerrada na Bolsa de Shenzhen e a Xiaomi desvalorizou 7,09% no fecho da sessão de Hong Kong.