Covid-19: Vereador da Câmara do Funchal disponível para assumir funções de médico

O Vereador da Câmara Municipal do Funchal João Pedro Vieira deu conta na sua página de Facebook da disponibilidade para assumir as funções de médico, “na qualidade de Médico Interno de Saúde Pública”, depois do apelo do Bastonário da Ordem dos Médicos na sequência da situação de emergência internacional provocada pelo coronavírus.

Em declarações ao Económico Madeira, João Pedro Vieira salientou que comunicou essa disponibilidade a todas as autoridades de Saúde regionais – “e como é óbvio fi-lo superiormente dirigido ao senhor Secretário Regional da Saúde” -, bem como às autoridades de Saúde regionais do Alentejo, onde realizou o seu internato.

No caso de ter de colaborar como médico na Madeira, o Vereador realçou que vai tentar que isso não o impeça de cumprir as suas funções na Câmara do Funchal, no entanto, “se por imperativo deontológico, isso acontecer em outra área do país, obviamente que depois temos de analisar qual é a possibilidade de a Câmara manter o seu normal funcionamento durante a minha ausência”, realçando que essa questão poderia ser facilmente ultrapassada pelo facto de em três anos não ter gozado férias.

“Aquilo que a mim e que nos interessa verdadeiramente, também na Câmara do Funchal, é garantir que cada um de nós e todos nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance num período de emergência de saúde pública internacional, se isso passará por suspender as minhas funções ou por acumular funções ou por outra qualquer solução para já é um bocadinho precoce”, realçou.