Covid-19 volta a ameaçar ‘Champions’ e Liga Europa

A UEFA está a ser forçada a adaptar-se novamente às condições da pandemia de Covid-19 em cada país, com mudanças de local para os encontros da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e Liga Europa. As diferentes evoluções da pandemia em cada país e as restrições impostas pelos governos obrigam a UEFA a refazer o calendário, segundo o portal “Palco 23”.

Prevenir a propagação da variante britânica de Covid-19 tornou-se na principal prioridade para os políticos que dirigem os principais países europeus, impondo restrições às viagens do Reino Unido que desta vez nem para o futebol se abrem exceções. Além disso, outros países restringem a entrada de cidadãos estrangeiros com o objetivo de minimizar o risco de contágio.

O órgão que dirige o futebol europeu considera que o problema é dos clubes cujos países não permitem a chegada de clubes britânicos, e convida-os a procurar soluções alternativas, como um campo neutro num território sem limitações de deslocação para esses cidadãos.

Até agora, há duas eliminatórias da ‘Champions’ que foram alteradas pela pandemia – o RB Leipzig recebe o Liverpool FC no dia 16 de fevereiro, no Puskás Aréna, em Budapeste (Hungria), o mesmo estádio que irá receber o jogo entre o Borussia Mönchengladbach e o Manchester City, no dia 24 de fevereiro.

No caso da Liga Europa, o SL Benfica é um dos clubes afetados, tendo que jogar a primeira mão dos oitavos-de-final frente ao Arsenal FC em Itália, no estádio olímpico de Roma. Também o clube norueguês Molde enfrentará o alemão Hoffenheim no Estadio de la Cerámica do Villarreal, Espanha, no dia 18 de fevereiro, devido às restrições em vigor na Noruega.

A UEFA vive um cenário semelhante ao da temporada anterior (2019/20), quando foi escolhido o formato de concentração em Portugal (Liga dos Campeões) e na Alemanha (Liga Europa). Pendentes de eventos, a agência mantém o formato normal das competições.