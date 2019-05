CP prevê aumentar passageiros em 1% durante 2019

A CP prevê um crescimento de 1% no número de passageiros transportados ao longo de 219 face ao ano passado.

De acordo com o relatório e contas da transportadora ferroviária nacional, ontem, dia 10 de maio, publicado na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CP fechou o exercício de 2018 com mais de 126 milhões passageiros, mais 3,5% que no ano precedente, um aumento real de 4,2 milhões de passageiros.

Se se confirmarem estas estimativas, a CP deverá fechar o presente ano com um total de 127,3 milhões de passageiros.

“(…) Perspetiva-se para 2019 a manutenção da tendência de crescimento iniciada em 2013, prevendo-se um aumento dos passageiros transportados de cerca de 1%. Os proveitos de tráfego acompanharão a evolução da procura”, revela Carlos Gomes Nogueira, presidente da CP, no referido relatório e contas.

Recorde-se que em 2018, a CP registou 259 milhões de euros em rendimentos de tráfego, o que representou um crescimento de 3,7% face ao exercício precedente.