CP reforça oferta e lança tarifas especiais no Porto para o Carnaval

A CP – Comboios de Portugal vai reforçar, no período do Carnaval, a oferta dos serviços Urbanos do Porto, com o aumento de capacidade nos comboios regulares, a realização de comboios especiais e ainda lançar tarifas especiais.

“Assim, para facilitar o acesso das populações aos corsos carnavalescos de Ovar e Vila Nova de Famalicão, que se realizam nas tardes de 3 e 5 de março, os comboios regulares das linhas urbanas do Porto, são reforçados com um acréscimo de lugares oferecidos. Já na noite de 4 e madrugada de 5 de março, para dar resposta ao previsível aumento de procura com destino às tradicionais festas da ‘Noite Mágica’ em Ovar e das “Noite de Carnaval” em Estarreja e Famalicão, vão circular comboios especiais”, adianta a transportadora ferroviária nacional.

A empresa adianta ainda que “está também disponível uma tarifa especial de dois euros para viagens de ida e volta, em toda a rede urbana do Porto, sendo que estes bilhetes podem ser adquiridos até 3 de março”.

“A CP recomenda a utilização dos comboios Intercidades, Regionais, Interregionais e Urbanos de Coimbra, para chegar, sem problemas de trânsito e de estacionamento, aos festejos de Barcelos, Mealhada, Nelas, Canas de Senhorim, Figueira da Foz, Buarcos e Torres Vedras, usufruindo dos descontos em vigor”, concloui o comunicado da transportadora ferroviária.