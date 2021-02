CPPIB passa a deter participação de 2% da EDP

A EDP – Energias de Portugal informou esta quinta-feira que a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) comunicou ontem à energética que passou a deter uma participação qualificada de 2,01% do capital social e dos direitos de voto da empresa.

“O patamar de 2% foi ultrapassado no dia 11 de fevereiro de 2021”, detalhou a EDP, numa nota publicada esta tarde pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A CPPIB, com sede em Toronto, conta agora com uma participação de 2.0094%, equivalente a 3,965,681,012 direitos de voto, quando antes a posição era de 1.8879%.

As ações da EDP fecharam a sessão de hoje, na bolsa de Lisboa, com uma queda de 3,17% para 4,80 euros, em linha com o sentimento pessimista do PSI-20, das praças europeias e de Wall Street.