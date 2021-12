CR7, combustíveis e Jogos Olímpicos dominaram publicações no Instagram/Facebook em Portugal durante 2021

A Meta (antiga Facebook) revelou esta quinta-feira os temas com maior volume de conversação em 2021 nas redes sociais Facebook e Instagram, onde se destaca o internacional português, Cristiano Ronaldo, os Jogos Olímpicos e a subida dos preços dos combustíveis.

Para apurar quais os temas mais populares durante 2021 em Portugal, a Meta analisou as principais palavras-chave utilizadas nas publicações do Facebook e Instagram, selecionando posteriormente uma lista dos tópicos mais discutidos com base no seu volume total e crescimento ao longo do ano.

Os temas com maior volume de conversação em 2021 na Meta (Facebook e Instagram) foram: “Cristiano Ronaldo”, “subida do preço do combustível”, “Jogos Olímpicos”, “Confinamento”, “Vacinas”, “Sporting Clube de Portugal”, “Jorge Sampaio”, “Campeonato Europeu de Futebol”, e “Sustentabilidade”.

Sobre Cristiano Ronaldo, a Meta sublinha que o período em que mais vezes foi feita referência ao nome do craque português, aconteceu após a revelação da transferência da Juventus FC para o Manchester United FC – clube que já tinha representado entre 2003 e 2009.

Já o aumento dos preços dos combustíveis foi um dos temas com maior volume de conversação no Facebook e Instagram, seguido pela comemoração da conquista feita pelo atleta Pedro Pichardo com a medalha de ouro alcançada em triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A palavra “confinamento” completa o pódio, após no início do ano, Portugal ter sofrido um longo período de confinamento devido a um novo pico de casos de infeção por Covid-19, tema que foi sendo abordado ao longo do ano nas redes sociais da Meta, não fosse a pandemia de Covid-19 um dos temos incontornáveis à escala global dos dois últimos anos.

Entre as contas que mais cresceram (número de seguidores) ao longo de 2021, destaca-se o já recordista Cristiano Ronaldo que soma 374 milhões de seguidores no Instagram, seguido pelo colega de equipa Bruno Fernandes, com 6,4 milhões de seguidores e, por fim, o internacional português que milita no FC Porto com 11,1 milhões de seguidores.

Por fim, as hashtags mais utilizadas ao longo de 2021 foram: #portugal, #photography e #lisboa.