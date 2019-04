Credit Suisse ensina clientes a investir como Buffett

O Credit Suisse, um banco suíço de investimentos, analisou as sucessivas opções financeiras levadas a cabo por Buffett através da Berkshire Hathaway, que envolve grandes participações ou aquisições de empresas a 100%. O banco suíço analisou o perfil de investimento de Buffett e preparou algumas dicas para o cidadão comum investir com a mesma eficácia do filantropo norte-americano.

Desta forma, o Credit Suisse moldou cinco pilares estratégicos de investimentos utilizados por Buffett para uma estrutura própria chamada HOLT. Segundo o ‘Business Insider’, a empresa define-se como uma “estrutura objetiva para comparar e avaliar empresas”, sendo que, até ao momento, consegue analisar cerca de 20 mil empresas.

O banco garante que os métodos de Buffett são cinco: elevados retornos sobre o património e altos retornos sobre os ativos tangíveis líquidos; demonstrar poder de ganhos e capacidade de lidar com a inflação; empregar uma dívida mínima ou inexistente na estrutura de capital da empresa; comprar o negócio por um preço justo; gestão forte e simples para perceber o negócio.

De acordo com o jornal norte-americano, as sugestões do Credit Suisse baseiam-se no retorno de fluxo de caixa sobre o investimento. “Ao analisar as aquisições de Buffett na HOLT, este investidor adquire grandes empresas com margens estáveis cujo preço a longo prazo cai drasticamente. Isto significa que as empresas são baratas”, esclareceu o banco suíço numa nota recente.