Crédito à habitação desce 163 milhões de euros em fevereiro

Em fevereiro de 2019, os empréstimos concedidos pelos bancos portugueses das famílias para habitação caiu 163 milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal, esta terça-feira.

O valor total do crédito para este fim, em fevereiro, fixou-se em 97.194 milhões de euros, que compara com os 97.357 milhões de euros registados em janeiro.

Já o crédito ao consumo subiu 260 milhões de euros, passando de 25.997 milhões de euros em janeiro para 26.257 milhões de euros em fevereiro.

No período em análise, a taxa de variação anual (tva) dos empréstimos concedidos às famílias foi de 0,5%, valor que se manteve igual ao registado em janeiro. Já no crédito à habitação, a tva aumentou 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, para -0,8%. No mesmo período de 2018, as famílias apresentavam uma tva de 0%, enquanto o crédito à habitação se situou em -1,6%.

Em fevereiro, o rácio de crédito vencido das famílias diminuiu 0,1 p.p., para 3,3%. A percentagem de devedores com crédito vencido aumentou 0,1 p.p. face ao primeiro mês do ano, para 10,3%.

De acordo com os dados do regulador bancário, a tva do crédito ao consumo e outros fins apresentou uma diminuição de 0,3 p.p., situando-se em 5,8%. Em fevereiro de 2018, o crédito ao consumo e outros fins apresentava uma tva de 6,3%.

Em relação à tva dos empréstimos concedidos às sociedades não financeiras, o valor foi de -1,4%, apresentando um aumento de 0,8 p.p. relativamente ao mês anterior, de acordo com os dados da entidade dirigida por Carlos Costa.

As empresas exportadoras privadas, por sua vez, registaram uma tva de -2,3%, refletindo um aumento de 1,6 p.p. face a janeiro de 2019.

O rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras foi de 9,1%, menos 0,4 p.p. que no mês anterior. A percentagem de devedores com crédito vencido aumentou 0,3 p.p. face a janeiro, situando-se em 21,6%.