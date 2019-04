Crédito à habitação fica mais caro na Madeira, valor em dívida aumenta

A taxa de juro do crédito à habitação na Madeira subiu para os 1,015%, em março, face aos 1,008%, do mês anterior A crescer esteve ainda os montantes em dívida, de acordo com a Direcção Regional de Estatística (DREM).

A região autónoma deve em média 58 mil 123 euros, um valor que sofreu um agravamento face aos 58 mil 112 euros do mês anterior. Em termos homólogos houve um desagravamento tendo em conta que nessa altura se devia 58 mil 740 euros.

O organismo regional de estatística refere que a prestação média aumentou para os 271 euros, tendo-se mantido os juros em 49 euros. Em crescimento esteve ainda a amortização que ficou nos 222 euros.