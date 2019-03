Crédito Agrícola desce spreads no Crédito Habitação

O Crédito Agrícola reduziu os spreads do Crédito à Habitação para ganhar quota de mercado. Para os Clientes com maior envolvimento financeiro no Crédito Agrícola – segmento CA Dedicado – e bonificação mcreditoáxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,10%, anuncia o banco liderado por Licínio Pina.

Para os Clientes Jovens (até 30 anos) e bonificação máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,15%.

Para os restantes Clientes do Crédito Agrícola e bonificação máxima pela posse de produtos e serviços, o spread mínimo pode atingir 1,20%.

“Esta descida dos valores dos spreads, associada a comissões de contratação iniciais e de gestão entre as mais atractivas do mercado, permitem ao Crédito Agrícola apresentar uma das ofertas mais competitivas de Crédito à Habitação”, refere o banco.