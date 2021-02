Crédito ao consumo cai em dezembro. Mas crédito para compra de carros usados sobe

O Banco de Portugal divulgou a evolução dos novos créditos aos consumidores relativa a dezembro de 2020. Verifica-se que o crédito ao consumo cai no mês face a novembro, e no ano face a dezembro de 2019, 6,6% e 29,8%, respectivamente, em valor contratado (para 470,825 milhões de euros). Também número de contratos se regista um recuo de 15,0% num mês e 31,6% num ano, para 100.359 contratos de crédito.

Mas a evolução do crédito automóvel foi positiva. Em termos de montante subiu em dezembro 5,9% para 212 milhões de euros e em termos de número de contratos cresceu no último mês do ano 4,5% ao registar 14.339 novos contratos.

Olhando em detalhe verifica-se que foi o crédito para compra de carros usados e o crédito com reserva de propriedade (tanto de usados como de novos) que subiu em dezembro.

O ALD (Aluguer de Longa Duração) de carros usados somou em dezembro 8,326 milhões de euros, o que traduz uma subida de 3,5% face a novembro. No entanto face a dezembro do ano anterior a queda é de 36,4%. Em número de contratos a evolução é semelhante. Foram contratados 341 novos ALD de carros usados, mais 3,3% que em novembro e -40% que o mês homólogo do ano anterior.

Com reserva de propriedade e outros, para compra de carros novos, em dezembro fizeram-se 3.123 novos contratos, mais 8% que em novembro e menos 20,6% que um ano antes. Em termos de montante foram concedidos créditos nesta modalidade de 48,384 milhões de euros, mais 9,2% que em novembro e menos 18,8% que em dezembro de 2019.

Já na modalidade “reserva de propriedade e outros, para compra de carros usados”, foi concedido em dezembro 137,014 milhões de euros, mais 6,7% que em novembro, mas menos 18,2% que em dezembro do ano anterior. Em número de contratos em dezembro fizeram-se 10.322, mais 4,3% que em novembro e menos 17,9% que um ano antes.

O crédito pessoal cai 12,3% para 183 milhões de euros em 30.344 novos contratos em dezembro. O número de contratos foi inferior em 11,1% face a novembro.

Aqui, o crédito com a finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos foi o que mais caiu em montante, num mês. Recuou 17,0% para 6,992 milhões de euros. Mas o que mais caiu num ano foi o montante concedido em créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades), que recuou 39,5% para 175,886 milhões de euros. Em número de contratos este crédito pessoal teve novos 28.760 novos contratos em dezembro, -10,9% que em novembro e -32,4% que em dezembro de 2019.

Já o crédito através de cartões e de descobertos bancários caiu 20,7% em dezembro para 76 milhões de euros e em número de operações caiu face a novembro 20,7% para 55.676.

Em termos acumulados, em 2020 foi concedido cerca de 5.878 milhões de euros em crédito ao consumo, menos 23% que em 2019.

As instituições de crédito reportam mensalmente ao Banco de Portugal informação sobre os contratos de crédito aos consumidores celebrados no mês anterior.