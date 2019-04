Crédito vencido de sociedades não financeiras em descida na Madeira

O crédito vencido das sociedades não financeiras da Madeira, caiu 3,2%, no espaço de um ano, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Em 2017 o rácio tinha ficado nos 18% enquanto que em 2018 se cifrou nos 14,8%. esta foi uma queda anual abrupta tendo em conta que por exemplo, em 2016, a percentagem tinha ficado nos 18,4%.

A descida significativa no crédito vencido, obtida em 2018, é explicada pelo desempenho do 4º trimestre de 2018, onde a Madeira, ficou nos 14,8%, um resultado bem abaixo do alcançando no 1º trimestre com 18,4% e no 2º e 3º trimestre com 17,8%.

A tendência abrange também as famílias com um rácio de crédito que caiu, entre 2017 e 2018, dos 5% para os 3,6%.