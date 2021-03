Créditos: quais as melhores estratégias de negociação e de poupança? Não perca a estreia do “Economize” na JE TV esta sexta-feira às 17h00

Como podemos otimizar os diversos contratos de crédito? A primeira edição do programa “Economize”, da plataforma multimédia JE TV e em parceria com o Grupo Reorganiza, pode ser vista esta sexta-feira às 17h00 no site e nas redes sociais do “Jornal Económico”.

Nesta primeira edição conheça detalhadamente as principais estratégias de negociação e de poupança referentes aos contratos de crédito, com as dicas de João Morais Barbosa, administrador da Reorganiza.

Semanalmente, conte com as melhores dicas sobre finanças pessoais, com o aconselhamento especializado dos profissionais do Grupo Reorganiza.