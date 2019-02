Crescimento da economia portuguesa vai desacelerar em 2019, estima ISEG

O crescimento da economia portuguesa deverá continuar a desacelerar em 2019, ainda que de forma moderada e a manter um ritmo de crescimento um pouco superior ao da Zona Euro, estima o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) com base nos dados semestrais do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados relativos a 2018 e 2017.

“A expectativa de o crescimento da economia da Zona Euro e mundial continuar a desacelerar em 2019, e a prevalência de diversos fontes de risco decorrentes de tensões políticas, sociais e económicas não resolvidas, o crescimento da economia portuguesa deverá continuar a desacelerar em 2019, ainda que de forma moderada e a manter um ritmo de crescimento um pouco superior ao da Zona Euro”, lê-se na nota.

O ISEG conclui que a economia portuguesa vai crescer num intervalo entre 1,6% e 2% este ano. Ou seja, uma desaceleração face a 2018, quando o Produto Interno Bruto cresceu 2,1%, uma quebra de 0,7 pontos percentuais comparativamente ao ano anterior.

Esta desaceleração vai de acordo com os dados de 2018, que sugerem um crescimento do investimento mais fracos e do baixo contributo na procura externa líquida, devido ao menor crescimento das exportações face às importações. “Assumindo níveis de crescimento considerados plausíveis para as diferentes componentes da procura agregada em 2019, em geral inferiores aos que terão ocorrido em 2018, nomeadamente níveis de crescimento em torno de 2,2% para o consumo privado, um crescimento de 0,5% para o consumo público, de 4,5% para o investimento, de 3% para as exportações e de 4,0% para importações, prevê-se que o crescimento em volume do PIB em 2019 venha a situar-se no intervalo [1,6% a 2,0%], em média um pouco acima do crescimento médio atualmente esperado na área euro”, explica o instituto, reforçando que na Zona Euro o crescimento situou-se em 1,8% em 2018, depois de ter atingindo 2,4% em 2017.