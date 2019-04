Crianças traficadas para fraudes com subsídios

A história é contada na edição de hoje do JN. Um homem e uma menina aterraram no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, como pai e filha. Vinham num voo proveniente do Gana e tinham como destino final a Alemanha. Estes dois passageiros chamaram a atenção dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Apesar da documentação que traziam, quando a pressão dos inspetores se intensificou, a menina passou a ser enteada do traficante de pessoas e depois transformou-se em filha de uma amiga.

No final, ambos acabaram por confessar que não se conheciam antes de entrar no avião e que pretendiam somente chegar à Alemanha, onde a menor seria entregue a uma família de imigrantes ganeses.

De acordo com a edição de hoje do JN, este foi um dos casos sinalizados pelo SEF, órgão de polícia criminal que acredita que a criança seria sujeita a um processo de adoção ilegal e utilizada na obtenção de subsídios atribuídos pelo Estado alemão.