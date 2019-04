Crise dos combustíveis: Costa garante que Presidente da República esteve permanentemente informado

O primeiro-ministro afirmou hoje que, ao longo da crise dos combustíveis e das negociações entre motoristas de substâncias perigosas e patrões do setor, o Presidente da República esteve sempre informado pelo Governo sobre a evolução do processo.

“Neste caso, como em todos os outros, o Governo tem cumprido sempre, sem nenhuma queixa por parte do senhor Presidente da República, o dever de o manter permanentemente informado dos assuntos relevantes para a governação interna e externa do país”, declarou à agência Lusa António Costa, depois de interrogado sobre em que medida o chefe de Estado esteve a par da evolução dos acontecimentos e da linha estratégica seguida pelo executivo para aproximar o sindicato em greve e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).

“Durante a noite passada [de quarta-feira], tive a oportunidade de falar com o Presidente da República várias vezes, em torno da primeira negociação”, referiu o líder do executivo, numa alusão à fase em que o Governo tinha como objetivo cimeiro alargar a todo o território nacional a cobertura dos serviços mínimos no abastecimento de combustível.

Já hoje, segundo o primeiro-ministro, “logo entre as 06:00 e as 08:00, o Governo teve a oportunidade de informar o chefe da Casa Civil [da Presidência da República] – e antecipadamente – da conclusão do acordo que tinha sido obtido para ultrapassar a situação de greve”.

“Como sempre, mantemos o senhor Presidente da República a par e passo informado de todas as matérias que dizem respeito à governação do país, como é nosso dever e como tem, aliás, contribuído muito positivamente para a excelente relação de cooperação institucional que tem existido entre Presidente da República e Governo”, acrescentou António Costa.

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou hoje de manhã, depois de o sindicato e a ANTRAM terem chegado a acordo ao início da manhã.

No acordo assinado, a ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) comprometem-se a concluir até dia 31 de dezembro um processo de negociação coletiva.

A negociação coletiva deverá assentar nos seguintes princípios de valorização: individualização da atividade no âmbito da tabela salarial, subsídio de risco, formação especial, seguros de vida específicos e exames médicos específicos.

A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas teve início às 00:00 de segunda-feira, convocada pelo SNMMP.