Crise dos combustíveis: Uber aconselha clientes a viajarem de bicicleta

A Uber está a aconselhar os seus clientes a utilizarem a bicicleta “Jump”, como forma de transporte face à crise dos combustíveis que está a afetar o país desde a noite de terça-feira. Em comunicado, a empresa de transporte de passageiros, indica que “como consequência da atual greve dos motoristas de matérias perigosas, os serviços disponibilizados através da aplicação Uber poderão apresentar condicionamentos temporários. No entanto, relembramos que pode recorrer a soluções alternativas, como por exemplo, pedir uma viagem UberGreen ou utilizar uma bicicleta JUMP”.

Também a transportadora Bolt assume que está “consciente desta greve”, acreditando que o seu “serviço não será afetado”. ”

No entanto, estamos a monitorizar a situação e estamos em contato com os parceiros para poder apoiar no que for necessário”, segundo a Bolt.

Por sua vez, a Mytaxi afirma que “neste momento” ainda não está a “sentir dificuldades”. Contudo, “se a situação se mantiver, estimamos que essas dificuldades comecem a surgir para algumas das empresas parceiras que trabalham com a Mytaxi. No entanto, temos sempre disponível a frota ecológica com viaturas híbridas e elétricas que nos permitirá continuar a dar respostas a alguns dos serviços”.

A empresa diz que não está prevista nenhuma redução do número de viaturas, “até porque essa é uma decisão que compete a cada empresa parceira, são os nossos parceiros os responsáveis por fazer essa gestão, de acordo com os seus níveis de abastecimento. Mas estamos a seguir a situação atentamente, até porque temos consciência que se nas próximos 24 horas não for encontrada nenhuma solução, é previsível que as viaturas comecem a parar”.

Sobre se esta greve poderá levar a um aumento dos preços nas viagens, a Mytaxi salienta que “por lei, os táxis têm de seguir uma tabela de preços, portanto, independentemente do que possa vir a acontecer, os preços dos táxis e da mytaxi não sofreram nem irão sofrer qualquer alteração”, e que no caso da Mytaxi “porque nos regemos pela regulamentação dos táxis, o preço mantém-se independentemente da relação entre a oferta e a procura”.