Crise energética: 16 aviões desviados para Sevilha por falta de combustível

Pelo menos 16 aviões dos aeroportos de Lisboa e Faro fizeram desvios, esta quarta-feira, para o aeroporto de San Pablo, em Sevilha para reabastecer os depósitos. A notícia é avançada pela “EFE“, que adianta uma previsão de desvio de mais oito aviões portugueses para a cidade espanhola.

As mesmas fontes da Aena de Sevilha referiram que a aterragem, abastecimento e posterior descolagem destes aviões se está a realizar com normalidade e sem grandes efeitos no funcionamento do aeroporto de San Pablo.

O parque de combustíveis da Companhia Logística de Combustíveis em Aveiras (CLC) foi ontem o ponto de partida de um comboio com dezenas de camiões-cisterna que partiu para Lisboa para normalizar o abastecimento de combustível ao Aeroporto Humberto Delgado.

Após esta ação, o abastecimento de combustíveis nos aeroportos de Lisboa e de Faro foi retomado, mas ainda fica “aquém” das necessidades habituais.

Até agora, devido à greve dos motoristas de materiais perigosos, já foi cancelado um voo da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) de Lisboa para Faro.

Desde as ooh00 de segunda-feira, 15 de abril, que a entrega de combustíveis nos aeroportos e postos de abastecimento está suspensa devido à greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

O cancelamento do voo e as perurbações nos aeroportos de Lisboa e Faro estão relacionados com a greve do SNMMP, que decorre por tempo indeterminado para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

A greve dos motoristas de materiais perigosos decorre sem respeitar os serviços mínimos definidos pelo Governo, o que já levou o Executivo a acionar uma requisição civil.