Cristas critica “carga fiscal mais alta de sempre” e pergunta a Costa “que impostos vai subir”?

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, centrou a sua intervenção de hoje no debate quinzenal com o primeiro-ministro António Costa, na Assembleia da República, no aumento da carga fiscal registado em 2018 e possível subida dos impostos na próxima legislatura.

“Temos hoje a carga fiscal mais alta de sempre, 35,4% do PIB. Nunca o Estado se apropriou tanto do esforço das pessoas e das empresas. Precisamos hoje de metade do ano de trabalho para satisfazer as necessidades do fisco”, afirmou Cristas, questionando depois Costa: “Ouvimos dizer que não vai baixar impostos, quais é que vai subir?”

Na resposta, o primeiro-ministro admitiu que “a carga fiscal subiu nestes três anos um ponto percentual”, mas assegurou que isso se deveu “ao facto de a economia ter produzido mais emprego e com isso ter gerado mais receita”. Para Costa, “é uma receita virtuosa e não viciosa”.

Quanto ao eventual aumento de impostos, Costa não respondeu diretamente, levando Cristas a concluir que “essa hipótese está na sua cabeça”. De resto, sublinhou que, pela primeira vez, Costa reconheceu que “houve um aumento da carga fiscal”. Posteriormente declarou ainda que “o enorme aumento de Vítor Gaspar está destronado pela carga de impostos máxima de Mário Centeno”.