Cristiano Ronaldo faz 36 anos. Conheça os momentos que marcaram a carreira do capitão da seleção nacional

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo continua a ser uma das figuras mais mediáticas do futebol mundial. Golos e títulos são a imagem de marca de CR7 que, ao longo dos tempos, foi acumulando recordes por todo o lado onde passou. Conheça os momentos chave da carreira do maior goleador da História do futebol nas seguintes imagens.

Viaja da Madeira para o continente com apenas 12 anos Ainda a dar os primeiros passos no futebol, Cristiano Ronaldo foi abordado pelo Sporting CP no sentido de fazer um treino de captação. Aos 12 anos viajou para o continente onde acabaria por ficar e iniciar a sua formação como jogador profissional. Estreia no futebol sénior pelo Sporting CP A 7 de outubro de 2002 estreia-se na equipa principal do Sporting CP, num jogo frente ao Moreirense FC, onde marcou dois golos na vitória por 3-0. Saída para a "melhor liga do mundo" Em 2003, ruma ao Manchester United por 13 milhões de euros, ingressando numa das melhores equipas da atualidade. A conexão com os adeptos foi quase instantânea, e rapidamente se tornou num dos jogadores mais entusiasmantes a jogar na primeira liga inglesa. Euro 2004 em Portugal Um dos mais novos a integrar a "geração de ouro" da seleção portuguesa, marcou dois golos, um deles no primeiro jogo frente à Grécia. Portugal perdeu na final precisamente frente à seleção helénica, naquela que terá sido a primeira grande desilusão da carreira profissional de Cristiano Ronaldo. Primeira Liga dos Campeões e consequente Bola de Ouro A temporada 2007/08 fica marcada pelas exibições incriveis do craque português. Vence a Premier League, acrescenta a primeira Liga dos Campeões ao seu curriculo, e é distinguido como o melhor jogador do mundo. Apresentação no Real Madrid Quando chega a Espanha para ser apresentado como reforço do Real Madrid, acontece o impensável - é recebido por mais de 80 mil fãs no estádio Santiago Bernabéu. Um momento que certamente ficará na memória de Cristiano Ronaldo para sempre. Cinco 'Champions', quatro bolas de ouro e o melhor marcador de sempre do Real Madrid O legado que deixa nos galáticos pode ser considerado invejável. Com tantos craques de calibre mundial que por ali passaram, Cristiano Ronaldo é o que deixa a maior marca. Titulos, exibições e golos. Euro 2016 - título "mais importante da minha carreira" A vontade de conquistar um titulo inédito para a seleção nacional foi sempre uma ambição que Cristiano Ronaldo não escondeu. Por isso, no Euro 2016 em França, apesar de ter saído durante a final, a conquista do torneio levou o craque às lágrimas e a admitir que, comparativamente a tudo o que ganhou, aquele foi o titulo que lhe deu mais gozo, considerando-o como "o mais importante" da sua carreira. Segundo titulo com a seleção nacional - Liga Das Nações Depois de marcar um hat-trick na meia-final frente à Suíca, Portugal disputou a final frente à seleção dos Países Baixos, que acabaria por vencer por uma bola a zero. Cristiano Ronaldo voltou a sublinhar a importância da conquista pela seleção, mostrando-se orgulhoso. Melhor marcador da história (763 golos) Já na juventus, Cristiano Ronaldo tornou-se no melhor marcador da história do futebol. Os 763 golos conseguidos por clube e seleção, imortalizam o craque português como o goleador mais letal de sempre.