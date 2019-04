Fez na passada quarta-feira um ano que Cristiano Ronaldo, marcou um dos melhores golos da sua carreira, num pontapé de bicicleta frente à Juventus, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O momento valeu-lhe uma ovação dos adeptos italianos, e que, apesar de ainda não se adivinhar na altura, viria a mudar a vida do jogador português, mas também do clube. Três meses depois, a 10 de julho, de 2018, Cristiano Ronaldo transferiu-se do Real Madrid para a Juventus, a troco de 117 milhões de euros, e um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Uma contratação que o clube transalpino tratou de financiar transferindo sete jogadores (entre os quais Higuain e Sturaro, que chegou a estar ligado ao Sporting), que renderam 100 milhões de euros. A dimensão de Cristiano Ronaldo ultrapassa os relvados, sendo já uma marca que faz movimentar vários milhões de euros. Juntando a isso, o seu desempenho desportivo pode levar o português a render só esta época aos cofres do clube italiano, no ‘pior’ dos cenários, receitas totais mínimas de 455 milhões de euros e no máximo de até 515 milhões de euros.

