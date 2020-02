Cristiano Ronaldo quer sair da Juventus e já pediu a Jorge Mendes para procurar novo clube

Naquela que está a ser uma das épocas mais sofridas épocas da Juventus na última década, Cristiano Ronaldo terá informado o seu agente, Jorge Mendes, que tem vontade de sair caso a ‘vecchia signora’ falhe o grande objetivo da época – ganhar a Liga dos Campeões, segundo avança o jornal espanhol “ABC”.

O craque português atravessa um dos melhores momentos desde que chegou a Turim, marcando pelo menos um golo nas últimas dez jornadas da liga italiana. No sábado passado, dia 8 de fevereiro, a Juventus deslocou-se ao terreno do Hellas Verona num encontro que terminou com a vitória da equipa da casa por duas bolas a uma (golo de CR7).

A frustração do internacional português foi de tal ordem que terá motivado um “raspanete” aos seus colegas no balneário, recusando-se, inclusive, a cumprimentá-los depois do apito final, segundo informações do TuttoSport citado pelo ABC.

As razões apontadas pelo ABC prendem-se com o fraco rendimento das contratações Adrien Rabiot, Matthijs De Ligt e Aaron Ramsey a que se junta a contestação ao treinador Maurizio Sarri, e que terá levado o capitão da seleção nacional portuguesa a pedir a Jorge Mendes que sondasse os clubes de topo europeus para uma possível saída.

A Juventus encontra-se na segunda posição do campeonato italiano atrás do Inter de Milão, depois dos ‘nerazurri’ terem vencido os rivais da cidade AC Milan, e terem beneficiado da derrota da Juventus em Verona.

A vontade de Cristiano Ronaldo conquistar, pelo menos, mais uma Bola de Ouro fazem com que a exigência de jogar ao lado do craque português seja difícil de lidar. O jornal “ABC” avança que Jorge Mendes já terá sondado o Real Madrid e o Bayern Munique, mas até agora não há interessados na contratação.