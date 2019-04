Cristiano Ronaldo versus Der Spiegel: juiz decide a favor da revista

A revista alemã “Der Spiegel” anunciou, esta quinta-feira, em comunicado, que poderá continuar a publicar informações sobre evasões fiscais de figuras do futebol, entre as quais Cristiano Ronaldo e José Mourinho, depois de lhe ter sido dada razão em tribunal.

No comunicado, a “Der Spiegel” relembra todo o caso que começou com uma série de artigos publicados em 2016 depois de uma investigação de 60 jornalistas de uma rede europeia a partir de informações da plataforma Football Leaks.

Em 2017, a revista foi proibida, temporariamente, de continuar a publicar artigos sobre os delitos fiscais de figuras públicas. O Tribunal Regional de Hamburgo decidiu que a revista devia apagar imediatamente as reportagens sobre as manobras de evasão de impostos de Cristiano Ronaldo e José Mourinho dos seus arquivos,rona salientando não ter permissão para publicar nem divulgar esses documentos. Em caso de violação, a Spiegel foi ameaçada com uma multa de até 250 mil euros, de acordo com a lei federal alemã.

Os textos fazem parte da cobertura do Football Leaks, na qual o Spiegel descobriu as condições financeiras no futebol profissional mundial. Agora, a revista conseguiu vencer a batalha legal.