O Ministério das Finanças está a acelerar a escolha dos órgãos sociais de duas das instituições mais importantes tuteladas pelo ministério de Mário Centeno, o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, e a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Para liderar o IGCP num novo mandato o Ministério das Finanças quer reconduzir Cristina Casalinho, sabe o Jornal Económico. A escolha da nova administração do IGCP está a ser conduzida por Ricardo Mourinho Félix, Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Mas a decisão final será tomada em consenso com o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Recorde-se que a situação de Cristina Casalinho à frente do IGCP está por oficializar desde que acabou o mandato em 2016.

