O Reino Unido tem em curso o Smart Meter Implementation Programme (SMIP), descrito pelo governo de Theresa May como o maior programa de infraestruturas desde a II Guerra Mundial, que prevê a instalação de 53 milhões de contadores inteligentes de eletricidade e gás nas habitações de consumidores individuais e pequenas e médias empresas. Cabe à coimbrã Critical Software a responsabilidade de certificar a integridade dos dados que circulam na rede destes contadores.

“A Critical Software entrou neste programa há cerca de cinco anos, em junho de 2014, por adjudicação do desenvolvimento do software que garante a integridade dos dados que circulam na rede, através de concurso aberto. Atualmente a Critical Software conta com uma equipa de 160 pessoas [80% da equipa é portuguesa], em várias geografias, dedicada, direta ou indirectamente, a este programa. Destas 160 pessoas, cerca de cem tratam da implementação de contadores de primeira geração e os restantes elementos desenvolvem os contadores de segunda geração”, explicou o responsável por este programa na empresa coimbrã, Pedro Brandão.

