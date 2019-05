CRS Advogados elege Nuno Pereira da Cruz como managing partner

Nuno Pereira da Cruz, sócio da CRS Advogados – Cruz, Roque, Semião e Associados, foi recentemente eleito managing partner deste escritório para o triénio 2019-2021.

“Preparar a sociedade para os novos desafios do mercado jurídico e afirmar a CRS como um escritório de advogados dedicado às PME que pretendem crescer, modernizar e internacionalizar” são as suas principais metas para a sociedade que adotou, assim, este modelo de governança.

O advogado foi um dos fundadores deste escritório em setembro de 2015, juntamente com Raquel Galinha Roque e Telmo Guerreiro Semião. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica e mestre em Gestão pelo ISCTE, Nuno Pereira da Cruz é também vogal do Conselho Regional de Lisboa da Ordem, fundou a NPC Advogados e passou ainda pela Garrigues e pelos grups The Edge e Bogaris.

A CRS Advogados, uma sociedade que se caracteriza como “full service” tem uma equipa de 10 advogados.