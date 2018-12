Cruzeiros apresentam quebras de 31% na Madeira

O número de passageiros nos cruzeiros, na Madeira, registou uma quebra de 31%, em outubro, diz a Administração dos Portos da Madeira (APRAM).

Em outubro passaram pelo Porto do Funchal 59.532 passageiros, o que representa uma melhoria face aos 25.724 passageiros registados no mês anterior.

De salientar que em outubro existiram 28 escalas o que representa uma descida de 37% face ao período homólogo. No mês anterior tinham existido uma quebra de 40% nas escalas no Porto do Funchal.

O número de passageiros e as escalas estão em quebra pelo segundo mês consecutivo no Porto do Funchal.

No acumulado do ano verifica-se que existe uma descida de 5%, nas escalas, e de 0,82% no número de passageiros.