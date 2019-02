CTT e IGCP querem promover venda de dívida pública

Com o slogan , “a sua poupança pode valer mais”, os CTT – Correios de Portugal, em parceria com o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, vão chegar a quatro milhões de casas portuguesas com o objetivo de “recordar aos portugueses a rentabilidade e a segurança do investimento em dívida pública à venda nos postos dos correios.

A campanha “A sua poupança pode valer mais”, que arranca esta segunda-feira, “relembra aos portugueses que o investimento em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento e em Certificados de Aforro disponíveis nas Lojas CTT apresenta duas vantagens muito apreciadas pelos investidores: rendimento e segurança”.

A nova da campanha dedicada à Dívida Pública é uma segunda fase da ação iniciada em dezembro e consiste na distribuição em todas as caixas de correio do País que aceitam correio publicitário não endereçado de um folheto informativo, que pretende criar um efeito muito visual nas caixas de correio, com as “notas” penduradas no exterior.

Os CTT garantem que vão chegar a quatro milhões de casas portuguesas.

Esta campanha, que tem também como mensagem chave “Invista com Mais Segurança”, é da autoria da agência de publicidade Partners.