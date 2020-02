CTT investem 15 milhões de euros na automatização do tratamento de correio

Os CTT – Correios de Portugal fechou um contrato no valor de 15 milhões de euros com a empresa francesa Solystic, para equipar o Centro de Produção e Logística do Sul (CPLS) da operadora postal, em Cabo Ruivo, com equipamentos e sistemas operativos próprios para a automatização da separação de correio e encomendas, foi anunciado numa nota enviada à redação.

A empresa liderada por João Bento tem em marcha um plano de modernização e investimento em toda a rede postal e logística até 2021, no valor de 40 milhões de euros.

Segundo a nota dos CTT, os novos equipamentos do CPLS serão uma alavanca para “a sustentabilidade da operação e para o cumprimento no longo prazo dos níveis de qualidade de serviço prestados”.

Este investimento representa ainda um avanço na concretização bem-sucedida do plano de modernização e investimento do operador postal, que detém a concessão do serviço postal universal até ao fim do ano de 2020.

A operadora postal vai inaugurar a instalação dos novos equipamentos no CPLS no dia 14 de fevereiro (sexta-feira), um evento que contará com a visita do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, acompanhado pelo presidente executivo dos CTT, João Bento.