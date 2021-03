CTT reabrem loja de Marvão. Faltam reabrir seis lojas das 33 encerradas

Os CTT – Correios de Portugal vão reabrir a estação de correios de Marvão, distrito de Portalegre, no dia 22 de março, ou seja, na próxima segunda-feira. O concelho do Alto Alentejo é o 27.º onde a empresa postal reabre mais uma loja, o que significa que faltam reabrir lojas em seis concelhos. No verão final do verão de 2019, os CTT comprometeram-se a reabrir as estações de correio das 33 sedes de concelho que não tinham. então, qualquer loja.

“A Loja CTT de Marvão irá reabrir no mesmo local onde funcionava anteriormente, na Rua Espírito Santo, nº 5, em Marvão, e estará aberta nos dias úteis das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30”, lê-se num comunicado enviado à redação.

A estação de Marvão é a terceira que os Correios reabrem em 2021, depois da reabertura das lojas de Barrancos e de Alvito, ambos concelhos do distrito alentejano de Beja. Desta forma, o operador postal está a seis reaberturas de concluir o objetivo de reabrir estações em todos os 33 concelhos que viram as suas lojas CTT encerrarem até meados de 2019.

É expectável que os CTT concluam em 2021 o processo de reabertura de lojas iniciado no final do verão de 2019. “Vamos levar isto até ao fim o mais depressa possível”, afirmou o presidente executivo dos Correios, João Bento, em declarações ao Jornal Económico, publicadas na sexta-feira.

Tal como o JE noticiou, “há planos” nos CTT para continuar com a reabertura de lojas. “Há seis concelhos que ainda não têm lojas próprias. Três deles ainda não anunciámos, mas estamos prestes a anunciar. [Três lojas] vão ser abertas muito provavelmente até ao fim de abril”, revelou então João Bento. Uma dessas três lojas é que a acaba de ser anunciada, a de Marvão.

O CEO do operador postal alertou, contudo, que não há um plano concreto para a reabertura de estações. O processo de reabertura de lojas está dependente de uma análise detalhada de todas as condicionantes, como a disponibilização do espaço, os recursos humanos envolvidos e a relação existente com os parceiros e autarquias, bem como a oportunidade identificada em cada concelho.

O gestor dos CTT reiterou, ainda, que a reabertura de lojas ocorre por convicção e não por obrigação da Anacom, o regulador sectorial. “Estamos a abrir lojas voluntariamente porque acreditamos que é isso que faz sentido, mesmo em sítios onde a rentabilidade dessas lojas não é clara”, afirmou.

“Gostamos pouco de ouvir afirmações – como às vezes ouvimos da Anacom e outros intervenientes – que fomos obrigados a abrir lojas. Não fomos nada obrigados, não podíamos sequer ser obrigados, mas achamos que o devíamos fazer e estamos a fazê-lo com bastante convicção e, aliás, com resultados que comprovam que foi a decisão certa”, acrescentou.

A reabertura de estações dos Correios em 33 sedes de concelho, que tinham ficado sem acesso ao serviço postal universal, foi desencadeada pelos CTT assim que João Bento assumiu a liderança da empresa, depois da Anacom ter alertado para os efeitos dos encerramentos e de muita contestação política. O Governo assumiu, então, que o novo contrato de concessão tinha de garantir, pelo menos, uma loja em todos os concelhos do país. A atual concessão do serviço universal termina no final deste ano.