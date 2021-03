CTT retoma dividendos em 2021 e paga aos acionistas 8,5 cêntimos por ação

Os CTT – Correios de Portugal vão retomar o pagamento de dividendos em 2021, remunerando os acionistas face ao exercício fiscal de 2020. O conselho de administração propõe um dividendo por ação de 8,5 cêntimos, de acordo com o relatório de contas veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Em 2020, os CTT tinham decidido não remunerar os acionistas, face aos resultados de 2019, devido ao impacto da Covid-19.

“A empresa pretende retomar o pagamento de dividendos em 2021, pelo que o conselho de administração irá propor à assembleia geral de acionistas do corrente ano uma remuneração acionista referente ao exercício financeiro de 2020 de 0,085 euros por ação, pagável em maio de 2021. A empresa continuará a investir com vista ao desenvolvimento do e-commerce em Portugal”, lê-se.

O valor proposto pela equipa de João Bento representa um corte de 22,7% face aos 0,11 cêntimos propostos no último exercício, que acabaram por não ser distribuídos. Comparando com a última remuneração realizada aos acionistas dos CTT, o dividendo proposto representa uma redução de 15% face aos 0,10 cêntimos distribuídos em 2019.

Esta terça-feira, os CTT reportaram um quebra homóloga de 42,9%, para 16,7 milhões de euros, no resultado líquido de 2020, um ano marco pela pandemia da Covid-19. As receitas subiram 0,7% para 745,2 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 10,8% para 90,5 milhões de euros.