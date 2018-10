Cuatrecasas apoia startup portuguesa em ronda de investimento de dois milhões de euros

A Cuatrecasas, Gonçalves Pereira assessorou juridicamente a empresa de biotecnologia no Porto Adapttech numa ronda de investimento de dois milhões de euros, que foi fechada no início do mês.

A Adapttech, que desenvolveu uma ferramenta para melhorar o processo de adaptação de próteses, contou com o financiamento da gestora de fundos de capital de risco britânica Mercia Fund Managers e da portuguesa Hovione Capital.

Filipe Avides Moreira, João Regadas e Francisco Sequeira foram alguns dos advogados do escritório ibérico envolvidos na assessoria jurídica a esta empresa cujo foco é o Insight, a ferramenta para profissionais de saúde apoiarem e monitorizarem os seus pacientes no processo de reabilitação.