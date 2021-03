Cubyn angaria 35 milhões de euros e lança serviço em Portugal

A startup de logística on-demand Cubyn anunciou esta quinta-feira uma ronda de 35 milhões de euros liderada pela Eurazeo e pela Bpifrance Large Venture com novas participações da First Bridge Venture, Fuse Venture Partners, e subsequente financiamento por parte da DN Capital, 360 Capital, Fundo BPI Smart Cities e BNPP Développement.

A Cubyn usará o novo financiamento para aumentar a sua equipa para o dobro, passando de 85 para mais de 170 colaboradores até o final de 2021 e para implementar o seu serviço a nível internacional, começando com o lançamento em Portugal e Espanha em abril de 2021, seguido de Itália, Reino Unido e Alemanha.

A plataforma será lançada primeiramente em Espanha e Portugal devido aos dois países partilharem o top 5 dos mercados de comércio eletrónico na Europa permitindo “muitas oportunidades para um ramp-up exponencial”. Adicionalmente, para a Cubyn estes já são os principais países relativamente aos seus fluxos transfronteiriços. A expansão será dirigida a partir de Espanha, sendo estes dois países atendidos em conjunto a partir de um armazém em território espanhol, aproveitando assim a boa relação das transportadoras na fronteira.

“Portugal e Espanha juntos seriam um dos cinco principais mercados de e-commerce da Europa, embora ainda tenham um longo caminho a percorrer em termos de maturidade logística. Deixa-nos, assim, com muitas oportunidades para desenvolver os nossos negócios nesta região. Além disso, hoje já são países-chave nos nossos fluxos de transporte marítimo transfronteiriços”, explica o cofundador e CEO da Cubyn, Adrien Fernandez-Baca.

A Cubyn procedeu a um lançamento importante e estratégico no sector da logística integral na área do comércio eletrónico no terceiro trimestre de 2019, um mercado em rápido crescimento e altamente fragmentado, estimado em 500 mil milhões de euros em todo o mundo. Desde então, a empresa desenvolveu tecnologia própria para agilizar as operações logísticas de comerciantes, desde apps na internet à otimização avançada por meio de algoritmos e robótica ao serviço dos armazéns.

O conjunto de tecnologias da Cubyn permite à empresa operar uma solução de logística totalmente integrada e abaixo dos custos padrão da indústria. Este posicionamento permitiu à empresa aumentar o seu Valor Bruto de Mercadorias de 30 para 250 milhões de euros em 2020 no seu primeiro ano completo.