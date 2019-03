Cuidados a ter na contratação do crédito à habitação (parte 3)

Num crédito à habitação os custos são variados e dependem de vários fatores. Além do spread (ver texto da parte 2) o consumidor tem de conhecer as comissões bancárias que pagará no crédito à habitação.

O que são as comissões?

As comissões cobradas, variáveis de banco para banco, podem ser pagas uma única vez, aquando da abertura do processo, ou ser cobradas ao longo da vida do crédito à habitação.

As comissões devem constar da FINE -Ficha de Informação Normalizada Europeia. Esta deve ser entregue ao consumidor sempre que é feita uma simulação do crédito. Aconselhamos todos os consumidores a analisar esta ficha antes de contratar o crédito.

Comissões que, em regra, existem num crédito habitação:

Comissão de Avaliação do Imóvel: A avaliação do imóvel é uma parte determinante no processo de financiamento da compra da habitação, condicionando, sobretudo, a contratação de um crédito à habitação junto da banca. Na maioria dos casos, a avaliação do imóvel é solicitada pelo banco a um avaliador independente, sendo sempre o consumidor a pagar.

Comissão de Dossier: (Também denominada comissão de estudo ou abertura): incluindo os custos de análise do crédito, que esta comissão é cobrada independentemente da concessão do crédito.

Comissão de Formalização: Valor pago aquando da formalização do contrato e que serve para cobrir gastos administrativos e burocráticos que tenham decorrido ao longo do processo.

Comissão de Processamento de Prestação: Esta comissão, ao contrário das anteriores, não acontece apenas uma vez, acompanha todas as prestações que se pagam ao banco, ou seja é devida com a prestação mensal.

