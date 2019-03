Cultura da Anoneira vai ter Caderno de Campo na Madeira

A Direção Regional da Agricultura aprovou o caderno de campo para a Proteção Integrada da Cultura da Anoneira, despacho publicado em jornal oficial.

Esta Direção Regional garante que vem procedendo à conceção e adaptação dos cadernos de campo para a proteção integrada das culturas agrícolas de maior importância no contexto da agricultura praticada na Região Autónoma da Madeira. Diz ainda que prioritariamente estão a ser preparados os cadernos de campo para as culturas com planos estratégicos estabelecidos, mas também para as demais culturas hortofrutícolas com interesse comercial no mercado regional.

Esta medida nasce de uma diretiva do Parlamento e Conselho Europeu de 21 de outubro de 2009. A diretiva estabelece um quadro de ação para a utilização sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, que determina a introdução e expansão de modos de produção sustentáveis como a proteção integrada e a agricultura biológica.

Nestes modos de produção recorre-se preferencialmente a outros meios de combate aos organismos prejudiciais, que minimizam ou impedem o recurso a produtos fitofarmacêuticos.

A diretiva estabelece ainda que as autoridades competentes devem tomar todas as medidas necessárias para promover a proteção fotossanitária de baixa utilização de pesticidas. O objetivo é dar prioridade sempre a métodos não químicos, a fim de que todos os utilizadores profissionais adotem práticas e produtos com menor risco para a saúde humana e para o ambiente.

É neste sentido que a Direção Regional da Agricultura adota os cadernos de campo, tal como refere a diretiva do Parlamento e Conselho Europeu, como forma de o utilizador profissional verificar o êxito das medidas.