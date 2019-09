Custos dos cartões de débito aumentaram mais de 16% até junho

As sucessivas alterações feitas aos preçários relativos aos cartões de débito mais do que duplicaram na primeira metade de 2019 em comparação com igual período de 2018, sendo esses aumentos agravaram os custos dos cartões de multibanco, noticia o “Público” esta quinta-feira, 26 de setembro.

As atualizações pelos bancos aos preçários de comissões nos primeiros seis meses do ano foram 788, mais do dobro das realizadas em 2018 (390). O número deste ano já supera a totalidade das alterações realizadas no ano passado (676), de acordo com dados dos Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o “Público”, o BdP revela que os custos destes cartões subiram 16,6% entre janeiro e junho, sendo que ainda existem quatro entidades que não cobram comissões associadas aos cartões de débito.

No caso dos cartões de crédito, os custos aumentaram apenas 1,1%, oscilando o valor anual entre zero (oito instituições) e 31,20 euros (três instituições), o que representa uma média de 17,63 euros.

Citado pelo matutino, o governador do BdP, Carlos Costa, salienta que “não dispõe de poderes para limitar ou proibir a cobrança de comissões”.