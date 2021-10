O SL Benfica vai a votos este sábado, dia 9 de outubro, naquele que é um dos escrutínios mais importantes dos últimos anos para o clube da Luz. Um ano depois da reeleição de Luís Filipe Vieira, em que 38.102 votantes fizeram destas eleições as mais participadas de sempre, o empresário que liderava os destinos do clube e da SAD desde 2003 conquistou 62,59% das preferências (471.660 votos). No entanto, tudo mudou a 7 de julho deste ano, data em que Luís Filipe Vieira foi detido no âmbito da “Operação Cartão Vermelho”. Em causa, segundo o Ministério Público, estão “negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades”, ocorridos “a partir de 2014 e até ao presente”, suscetíveis de configurar “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento”.

