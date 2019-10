Dados económicos desiludem e prolongam quedas em Wall Street

Os principais índices norte-americanos arrancaram a sessão desta quarta-feira a negociar em queda, com os dados sobre o índice de produção industrial e de criação de postos de trabalho a penalizarem o sentimento dos investidores.

O industrial Dow Jones recua 1,28% para 26.573,04 pontos, o S&P 500 perde 1,23% para 2.940,25 pontos e o tecnológico Nasdaq desliza 1,13% para 1.908,684 pontos

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua a penalizar os mercados e esta terça-feira o índice de produção industrial norte-americano deu mais um indicio sobre os efeitos que a disputa entre as duas maiores economias mundiais poderá ter. O índice de produção industrial do Institute for Supply Management (ISM) caiu para os 47,8 em setembro face aos 49,1 registados no mês anterior, levando o Dow Jones e o S&P 500 à maior queda em mais de um mês.

“Já hoje chegou a nota de que as empresas nos EUA geraram menos emprego que o previsto”, realça Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,87% para 58,38 dólares e o Petróleo Bruto WTI recua 0,60% para 53,30 dólares.