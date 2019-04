Daesh reinvidica autoria dos atentados no Sri Lanka

O Daesh reinvidicou esta terça-feira a autoria dos atentados no Sri Lanka, que mataram mais de 300 pessoas. A informação foi revelada pela agência “Amaq”, órgão de propaganda do grupo jihadista, sem ser avançada qualquer prova do seu envolvimento de acordo com agência “Reuters”.

Esta reinvidicação acrescenta mais informação às investigações do governo do Sri Lanka, que apontam para que os atentados coordenados tivessem sido uma retaliação aos ataques contra duas mesquitas na Nova Zelândia.

De acordo com um ministro do Sri Lanka, citado pela “Reuters”, as autoridades acreditavam ainda que o ato terrorista tinha sido levado a cabo por dois grupos islâmicos locais, sendo um deles o já falado National Thowheeth Jama’ath.

A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões no domingo de Páscoa, em quatro hotéis de luxo e uma igreja.

Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país. A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

As primeiras seis explosões ocorreram “quase em simultâneo”, pelas 08:45 de domingo (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

O número de pessoas detidas relacionadas com os ataques, que não foram ainda reivindicados, também aumentou de 13 para 24.