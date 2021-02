Daimler antevê recuperação de receitas e lucros em 2021

A Daimler espera recuperar em 2021 os lucros e vendas, depois de ter sido afetada por falhas no abastecimento de chips semicondutores que afetaram a capacidade produtiva da empresa, conforme reporta a Reuters. A quebra no fornecimento destes componentes, que tem afetado a indústria com um todo a nível mundial, deverá condicionar a produção da empresa alemã no primeiro trimestre deste ano.

As afirmações do diretor executivo do fabricante automóvel na quarta-feira foram feitas no mesmo dia em que foram confirmados os resultados financeiros preliminares da empresa em 2020, acrescentando a mesma que não espera mais prejuízos causados ao seu negócio pela pandemia, que afetou severamente o sector automóvel.

A marca havia reportado receitas no ano transato de 6,6 mil milhões de euros, um resultado que beneficiou fortemente das melhorias na China na segunda metade do ano, que ajudaram a evitar quedas maiores na indústria global. Para 2021, a empresa prevê grandes crescimentos na sua gama elétrica, apontando para um crescimento até mais do dobro do atual peso nas suas receitas.