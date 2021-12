Bons vinhos e bom azeite não podem faltar à nossa mesa sobretudo em épocas festivas, em que as refeições são preparadas ainda com mais carinho. No Alentejo, a Herdade do Monte Branco, com a sua prestigiada tradição vinícola, é berço dos Vinhos Rafeiro Alentejano, mas também de Azeites de superior qualidade.