Daniel Traça vence eleições na Nova SBE e continua como reitor

O conselho da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) elegeu esta quarta-feira Daniel Traça para o segundo mandato enquanto diretor da faculdade. O docente catedrático da faculdade continuará como diretor desta instituição de ensino, pelo menos, até 2022.

“Trabalharei para que a Nova SBE seja uma comunidade colaborativa na cocriação de talento, conhecimento e iniciativas, capazes de energizar todos e cada um de nós. Deste modo, promoveremos o propósito comum de fazer crescer uma escola com impacto para uma sociedade mais inclusiva e mais sustentável”, assegura Daniel Traça, em comunicado.

“A aceleração digital e a globalização são e serão desafiantes. Representam uma oportunidade, para a nossa escola, de trabalhar as competências do futuro e apoiar a transformação digital dos nossos parceiros corporativos e da própria. O próximo mandato será focado no crescimento sustentável em direção a esta escola global e de futuro que ambicionamos ser. Continuaremos a trabalhar para aumentar a maturidade organizacional, o crescimento, a internacionalização e a inovação do nosso portfólio e a aceleração digital”, explicou o professor de Economia.

De 2012-2015 foi deputy dean de José Ferreira Machado e nos últimos três anos foi Diretor da Nova SBE. Anteriormente, foi professor na INSEAD e na Solvay Business School, em Bruxelas, onde foi vice-presidente e diretor do pograma de MBA. Foi ainda professor convidado na Vlerick School of Business, Leuven, Bélgica, no KDI School of Management and Policy, Seul, Coreia do Sul, e no Graduate Institute of International Economics, Genebra, Suíça. Daniel Traça formou-se na Nova SBE e obteve o seu doutoramento na Columbia University, em Nova Iorque. Trabalhou como consultor do Banco Mundial e da Comissão Europeia e publicou a sua investigação científica em várias das principais revistas académicas internacionais no domínio da Globalização e Desenvolvimento Económico.