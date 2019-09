Daniela Braga vence prémio criado em homenagem a João Vasconcelos

O ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos costumava ter no seu gabinete umas luvas de boxe vermelhas, e a empresária Daniela Braga, vencedora da primeira edição do “Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano”, recriou a imagem do antigo governante e calçou-as na cerimónia de entrega do galardão.

Daniela Braga destacou-se entre uma tripla de finalistas nomeada pelo júri de entre mais de 40 candidaturas pela “capacidade de liderança” de uma startup “que deu provas de crescimento a vários níveis”, entre agosto de 2018 e agosto de 2019, quer em termos de faturação quer em número de colaboradores.

A empreendedora portuguesa lidera a DefinedCrowd, uma empresa com sede em Seattle que desenvolveu uma plataforma com base em inteligência artificial. “Em três ou quatro meses injetamos memória, dados e conhecimento num computador ao nível linguístico, do conhecimento e das relações entre conceitos”, resumiu sobre o seu negócio, em entrevista ao Jornal Económico.

Segundo a organização, também José Salgado, Sérgio Vieira, Jorge Correia, Diogo Silva, João Matias, Pedro Gaspar (fundadores da 360imprimir) e Amélia Santos e Nuno Vitorino, (fundadores da Innuos) deram “provas excecionais de sucesso” no crescimento do negócio, expansão e reconhecimento internacional.

“Achamos que o objetivo a que nos propusemos, de homenagear o João através deste prémio, foi cumprido. Temos aqui um leque de finalistas com provas dadas de grande visão estratégica, resiliência, liderança e de crescimento de negócio”, afirmou Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa. “Claro que não posso deixar de referir o facto de termos duas mulheres entre os três finalistas Lisboa”, sublinhou, no evento que se realizou esta quarta-feira à tarde.

O prémio tem o valor de 10 mil euros e será atribuído anualmente, para reconhecer o empreendedor que se destacou entre as startups e alumnis da Startup Lisboa e homenagear o legado do primeiro diretor executivo desta incubadora, que faleceu no passado mês de março. Entre os jurados da edição de 2019 estiveram Anthony Douglas, Bárbara Vidal, Celestino Alves, Domingos Guimarães, Hugo Oliveira, Jaime Jorge, Maria Miguel Ferreira, Renata Militão, Teresa Van Oerle, Miguel Fontes e Marta Miraldes.