Das cinco fases de desconfinamento, o comércio e retalho só devem reabrir na fase três, segundo especialista

A professora investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Raquel Duarte esteve a explicar como funcionariam as diferentes fases do desconfinamento, divididas por cinco alturas diferentes, durante reunião do Infarmed com Governo e partido políticos.

O país encontra-se atualmente na fase cinco, referiu Raquel Duarte e como tal o nível quatro permite o alivio de algumas medidas. Na fase quatro, ao comercio e retalho será permitida a venda ao postigo, com a restrição de horário”. No entanto, a chegar ao nível três já será possível a “reabertura com cumprimento das medidas de distanciamento”. Na fase três começa a funcionar o “serviço de esplanada, com uso de máscara exceto na hora da refeição, permitindo um máximo de quatro pessoas à volta da mesa”.

É esperado que “até ao nível dois haja restrição de funcionamento ou de horário de funcionamento”. Prevê-se que de segunda a sexta, os estabelecimentos possam funcionar “até às 21h00 e sábados até às 13h00”, sublinhou Raquel Duarte.

Quanto ao teletrabalho, “deve ser mantido sempre que possível”, enalteceu a investigadora da Universidade do Porto. “O trabalho presencial deve ser feito garantido o distanciamento físico, deve ser promovido o aumento da testagem dos funcionários que não possam trabalhar remotamente e não façam parte dos grupos prioritários de vacinação e devem ser promovidos os horários desfasados”, acrescentou.

“Se abríssemos agora no nível 4, seria possível o trabalho em locais comuns, sem contacto com o público”, afirmou Raquel Duarte completando que ao passar para o nível três “poder-se-ia abrir os locais de trabalho em que há locais comuns com contacto com o público, mas sem contacto físico garantindo mais uma vez o distanciamento entre as pessoas”. “Só no nível dois é que poderia ser permitido o trabalho em locais comuns em contacto com o público e com contacto físico individual”, garantiu.

Sobre os autocarros e TVDE, Raquel Duarte assegurou que na fase quatro, os autocarros poderiam utilizar “25% da ocupação total”, enquanto os TVDE poderiam usufruir de um terço da capacidade, com os bancos dianteiros a ser utilizados apenas pelo motorista.

No geral, Raquel Duarte recomenda que sejam mantidas regras gerais como “cumprimento da distancia, a utilização de mascara, desfasamentos dos horários, higienização, assegurar os sistemas de ventilação e aquecimento com a sua manutenção, promoção da prática de abertura frequente de janelas e portas”.

Além dos cuidados a ter, durante a sua intervenção, Raquel Duarte destacou ainda a importância de estar “permanentemente a monitorizar”. “Temos de perceber exactamente como é que estas medidas estão a ser cumpridas na vida real”, justificou.