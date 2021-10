Das redes sociais à internacionalização. Que desafios globais para a gestão do futebol? Esta sexta-feira há “Jogo Económico” às 19h

Que desafios para a gestão de clubes neste período pós pandemia? Como pode a gestão humanizada ser valorizada no futebol mundial? Estas são algumas das questões que vão ser debatidas no evento Global Football Management que irá ter lugar em Lisboa a 12 e 13 de outubro.

Este será o tema para debater na primeira parte com a presença de Felipe Ximenes, gestor desportivo, executivo do Avaí Clube e organizador deste evento.

Na segunda parte desta edição, o título mundial do futsal vai estar em destaque para perceber como poderá esta modalidade rentabilizar este sucesso desportivo.

Estes serão os temas da edição desta semana do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, um formato que conta com os comentários de Leonardo Ralha, subdiretor do JE, João Marcelino, redator principal do JE e Diogo Luís, economista e ex-futebolista.